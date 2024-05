Epatologia, da domani le giornate irpine

Le ultime linee guida nella diagnosi e nel management dei pazienti affetti dalla sindrome metabolica steatosi saranno al centro della seconda edizione delle Giornate epatologiche irpine promosse dalla Asl di Avellino, guidata dal Dg Mario Ferrante, con l'unità di medicina interna dell'ospedale "Ottone Frangipane" di Ariano Irpino, diretta da Annamaria Bellizzi.

Domani e sabato, nell'auditorium comunale di Ariano Irpino, specialisti e medici di medicina generale si confronteranno con le ultime novità clinico-terapeutiche e sui risultati ottenuti sia a livello nazionale che regionale sulla eradicazione dell'epatite C e sulle novità terapeutiche in ambito di infezione da virus Delta. Nella giornata di sabato, si confronteranno invece le massime expertices in tema di colangiocarcinoma, sia per quanto riguarda la diagnosi che per gli approcci terapeutici su casi clini complessi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA