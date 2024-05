Biblioteca in sala d'attesa, inaugurazione in ospedale Caserta

E' stata inaugurata all'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta una biblioteca solidale, allestita nella sala di attesa dell'Unità operativa complessa di Oncologia Medica; un'iniziativa nata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caserta - ed è frutto di un'intesa siglata da ospedale e Croce Rossa per offrire attività di supporto volontario psico-sociale ai pazienti dell'Oncologia e del Pronto Soccorso. L'Associazione, che ha fornito sia gli arredi sia i libri, gestirà il servizio nei giorni dispari.

"La collaborazione continuativa con le Associazioni del terzo settore è fondamentale perchè consente di fronteggiare più adeguatamente le richieste dei pazienti e delle loro famiglie" hanno sottolineato il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Caserta Angela Annecchiarico e il professor Michele Orditura, Direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Medica. All'inaugurazione della biblioteca sono intervenuti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e l'assessore Vincenzo Claudio Battarra. "La cultura, di cui una biblioteca è veicolo - ha detto Marino - è un elemento aggregativo di una comunità che si identifica come tale quando c'è fratellanza e umanità". Alla presenza dell'équipe medica e infermieristica del reparto di di Oncologia e di una significativa rappresentanza di operatori della Croce Rossa Italiana, la biblioteca è stata benedetta dal direttore della Pastorale Diocesana di Caserta, don Antonello Giannotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA