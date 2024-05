Vende mobili on line, donna truffata nell'Avellinese

Mette in vendita mobili usati su un sito on line, ma viene truffata dal presunto acquirente. Una donna di Summonte, in provincia di Avellino, ha finito così per consegnare 550 euro su una carta prepagata ad un 55enne residente in provincia di Macerata che l'aveva contattata dicendosi interessato all'acquisto. I carabinieri dopo una serie di accertamenti sono riusciti a identificarlo e a denunciarlo alla Procura di Avellino. Dopo averle fatto rimuovere l'annuncio e promettendole l'invio immediato di un acconto, il truffatore ha invitato la donna a recarsi presso uno sportello bancomat, inserire la carta e seguire alcune indicazioni fornite contestualmente dal truffatore. In questo modo, dando l'idea di accreditare la somma sul conto della venditrice, si è fatto trasferire i 550 euro sul proprio conto.



