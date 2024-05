Tangenziale di Napoli riceve premio "Excellence Certificate"

Excellence Certificate: è il riconoscimento di eccellenza dato a Tangenziale di Napoli Spa da Imq Spa, leader nel settore della verifica di conformità.

"L'attestato - si legge in una nota - premia la società per il numero e la qualità dei suoi sistemi di gestione certificati, che testimoniano un impegno costante verso l'eccellenza. Le certificazioni ottenute in questi anni da Tangenziale di Napoli sono sei e riguardano il sistema di gestione per qualità, ambiente, energia, salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza stradale e anticorruzione".

"Le certificazioni di sistemi di gestione sono un indicatore di affidabilità e di efficacia per tutti gli stakeholder - dichiara Fulvio Giorgi, amministratore delegato di Imq Spa - L'Excellence Certificate vuole sottolineare l'impegno verso l'eccellenza che Tangenziale Napoli Spa ha dedicato nella gestione della rete e della circolazione autostradale, in termini di viabilità, sicurezza, controllo e informazioni all'utenza".

Le certificazioni ottenute da Tangenziale Napoli riguardano la gestione di una rete e di una circolazione autostradale di importanza strategica, con un traffico pari a 240mila transiti medi giornalieri e 87 milioni annui. "Siamo orgogliosi di ricevere l'Excellence Certificate, che aggiunge valore alla nostra società e riconosce il nostro impegno per un'infrastruttura più moderna, tecnologica e sostenibile - afferma Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale Napoli - Il nostro obiettivo è diventare un prototipo nazionale di infrastruttura sostenibile, in grado di affrontare le sfide cruciali della mobilità del futuro".





