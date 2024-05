Criticità nelle carceri, sit-in a Santa Maria Capua Vetere

Denunciare le gravi criticità organizzative in cui operano i poliziotti penitenziari nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: un pacifico sit-in di protesta è in corso davanti alla casa circondariale del Casertano da parte del sindacato di Polizia Penitenziaria Con.Si.Pe. a cui stanno prendendo parte, tra gli altri, l'ex comandante GOM Vincenzo Santoriello, il presidente del sindacato Domenico Nicotra e il segretario regionale Campania Luigi Castaldo.

La manifestazione è stata organizzata anche in relazione all'udienza in programma oggi del processo, in corso nell'aula bunker del carcere sammaritano, sulle violenze del 6 aprile 2020. "Confidiamo nel lavoro della Magistratura - dice Castaldo - affinché il personale coinvolto nelle rivolte rientri quanto prima, visto quanto sta emergendo dai dibattimenti in corso".

Per il sindacalista "garantire trattamento con l'attuali criticità organizzative delle carceri campane è pura utopia visto che mancano oltre mille poliziotti in Campania per far fronte ai molteplici carichi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA