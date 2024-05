Confermato patrocinio Re Carlo III per il William Walton Trust

Dal Regno Unito arriva un importante riconoscimento per il William Walton Trust e per i Giardini La Mortella di Ischia: Re Carlo III ha confermato il suo alto patrocinio per il Trust.

Sin dalla sua creazione il William Walton Trust (che porta il nome del compositore, direttore d'orchestra e attore inglese) ha potuto contare sul patrocinio del Principe di Galles, grande estimatore della musica Walton e profondo appassionato e conoscitore dell'arte dei giardini; l'attuale re d'Inghilterra è stato per ad Ischia per visitare i Giardini La Mortella (il museo giardino creato nella zona di Zaro dalla moglie di Walton, lady Susana) ben due volte, nel 1992 per inaugurare la Sala Concerti e nel 2002 per il centenario della nascita di William Walton.

Dopo l'ascesa al trono, è stato avviato un processo di revisione di tutti gli enti benefici che erano patrocinati sia da lui che dalla defunta regina - più di 1000 organizzazioni- con molti redistribuiti tra tutti i membri della famiglia reale; di recente però è stato reso noto che il re ha deciso di mantenere il William Walton Trust nel suo alto patronato, confermando quindi lo speciale privilegio conferito all'ente da oltre trenta anni.

Il William Walton Trust svolge un significativo ruolo culturale nel Regno Unito, grazie alla gestione attiva di progetti educativi ed artistici e al sostegno che offre alla promozione della musica britannica. Dalla costituzione nel 1984, l'impegno del Trust è costantemente aumentato: le masterclass estive a Ischia sono diventate un appuntamento annuale assieme a progetti di formazione comunitari nel Regno Unito. Il Trust sostiene inoltre la promozione della musica di Walton in tutto il mondo, offrendo consulenza, informazioni e supporto, assicurando così che le opere del compositore, in particolare quelle meno conosciute, siano accessibili al più vasto pubblico possibile



