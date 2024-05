Movida armata, controlli dei Carabinieri a Napoli

Sono numerosi i controlli svolti sul territorio di Napoli da parte dei Carabinieri per garantire sicurezza durante la movida. In piazza Vittoria i militari del nucleo radiomobile notano due ragazzi in scooter con targa polacca. Il passeggero ha un borsello fasciato attorno alla maglia. Lo schiaccia contro la schiena del compagno alla guida.

Arrivano i carabinieri, così vengono perquisiti. Il centauro a tenere le mani sul manubrio ha 20 anni, è di Marano ed è già noto alle forze dell'ordine. Dietro di lui, ancora 17enne, il passeggero porta nella tracolla una pistola calibro 9 senza matricola, col caricatore inserito e all'interno un proiettile 7,65. Non danno spiegazioni, consegnano l'arma e i documenti.

Il minorenne finirà arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e concorso in ricettazione. L'altro denunciato per quest'ultimo reato. Il 17enne è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio, la pistola è stata sequestrata.

Appena un chilometro verso il cuore di Napoli, un 15enne nasconde in tasca un coltello di 16 centimetri. Glielo trovano i carabinieri della compagnia Centro, durante un servizio di presidio attivo nei quartieri Spagnoli e Chiaia.

Non ha mai avuto problemi con la legge e quando comprende di essere nei guai ripete la scusa usata anche da altri: "lo avrei usato solo per difendermi".

I controlli continuano tutta la notte.

19, 23, 30 e 33 anni, tutti in sella senza aver mai conseguito la patente di guida, tutti denunciati.

25 anni per il giovane automobilista denunciato dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, anche loro impegnati in un servizio a largo raggio nei quartieri occidentali del capoluogo. Il suo tasso alcolemico superava quello stabilito dalla legge.

Sequestrata l'auto, ritirata la patente.

Sono 5 i parcheggiatori abusivi denunciati, trovati a gestire la sosta attorno ai locali della movida.

6 i giovanissimi sanzionati per droga e segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di stupefacenti in centro città, 3 quelli tra i quartieri Bagnoli e Fuorigrotta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA