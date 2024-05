Sangiuliano 'guida' a Napoli per un gruppo di turisti di Bergamo

Aveva appena terminato la visita alla restaurata Chiesa del Complesso dei Girolamini nel cuore del centro antico di Napoli quando il ministro della Cultura, il napoletano Gennaro Sangiuliano, si è imbattuto in un gruppo di turisti di Bergamo che stava sopraggiungendo e si è improvvisato per pochi minuti 'guida' della monumentale struttura dalla cui biblioteca negli anni scorsi furono sottratti libri preziosi e che fu al centro di indagini giudiziarie. Alla fine foto di rito con il gruppo.

"E' la quinta volta che vengo qui da quando sono ministro - ha spiegato ai giornalisti - ha voluto verificare l'andamento dei lavori affinché andassero avanti; sono fatto così, do impulso alle cose. Posso mostrare le fotografie della Villa Floridiana a Napoli di quando sono andato per la prima volta e di come è ora e in un anno sono riuscito fare tante cose. Sono venuto qui a poche settimane dal mio insediamento. Ho preso il dossier, ho studiato e ho visto che c'era da fare. Adesso stiamo coronando il nostro sogno".



