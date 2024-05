Manfredi: "Serve un patto imprese, politica, tessuto sociale"

"Parlare oggi di transizione, sostenibilità, impresa, e farlo in una grande città del Mezzogiorno, ha un valore molto significativo", sottolinea il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un saluto al Forum della Piccola Industria di Confindustria, al museo ferroviario di Pietrarsa, in "un'area che ha sofferto una forte deindustrializzazione degli ultimi anni" ma anche un percorso di conversione e rilancio.

"Oggi stiamo affrontando una grande complessità, credo ne siamo tutti consapevoli" dice dello scenario economico.

"Credo che mai come in questo momento dobbiamo passare dalle ideologie al pragmatismo. E' chiaro che il modello di sviluppo che c'è stato fino ad oggi è diventato insostenibile. Qualsiasi transizione deve essere socialmente sostenibile. Non possiamo accettare un grande cambiamento se viene pagato da pochi e dalle fasce più deboli" "Servono oggi - dice il sindaco di Napoli - patti forti tra le grandi famiglie del nostro Paese", le imprese, la politica, il tessuto sociale "alimentando una proposta, innovativa, e non il conflitto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA