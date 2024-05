Dagli arresti domiciliari al carcere. Un 60enne della provincia di Napoli dovrà scontare oltre due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi ai danni dell'ex compagna. I carabinieri di Paternopoli, in provincia di Avellino, hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dall'Autorità giudiziaria. Dalla sua abitazione di San Mango sul Calore è stato trasferito nel carcere di Avellino.



