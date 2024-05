Museo Correale, apre al pubblico la sezione archeologica

Sarà aperto al pubblico domani, sabato 11 maggio, la sezione archeologica del Museo Correale che in occasione dei suoi 100 anni di vita è stata ristrutturata.

L'intero edificio ha un nuovo look nella parte interrata della villa che accoglie i reperti archeologici. La struttura è stata anche ridipinta: un piano è verde, l'altro è blu. per la collezione di ceramica. Al piano terra si trovano biglietteria, bookshop e caffè letterario. Il Correale di Terranova di Sorrento dopo il restyling appena concluso accoglierà il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Ora i connotati sono quelli di un museo internazionale" fa sapere il direttore Paolo Iorio.

Ripensata anche l'illuminotecnica di avanguardia con un 'commento' musicale per ogni sezione dell'edificio. Le composizioni fanno capo a "Il suono nell'opera", un progetto donato alla struttura dall'associazione 'Le Amiche del museo Correale': i brani strumentali sono stati espressamente composti per il museo e firmati dal Solis String Quartet.



