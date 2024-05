Europa, un libro ne racconta l'identità

Presentato all' Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli il libro "Memoria, Identità, crisi. Un viaggio tra le istituzioni ed il "Paese reale" di Antonio Iodice alla presenza di Raffaele Cananzi, già presidente nazionale dell' Azione Cattolica e Roberto Dante Cogliandro, fondatore dell' associazione nazionale dei notai, del procuratore di Perugia Raffaele Cantone.

"Da presidente degli Studi Politici ho avuto la possibilità di affrontare tematiche nell'ambito geo-politico che ho concentrato sopratutto sul Mediterraneo, sui rapporti Est - Ovest, sull' Europa e sulla globalizzazione economica", ha detto Iodice. "Tutti temi letti nella prospettiva dei diritti umani e delle liberta' fondamentali".

A chi gli ha chiesto che Europa e' nata, l' autore ha risposto: "Dal 1984 al 1994 ho avuto l'esperienza in Parlamento Europeo che per me è stato un decennio di grande significato storico perche', come molti ricorderanno, era il tempo della Presidenza di Commissione di Delors e poi di capi di Stato e di Governo che erano popolari all' interno della società europea, piu' che esser leader solo dei Paesi che rappresentavano e parlo di Kohl, Andreotti, Mitterrand, Giscard d' Estaing: aree politiche diverse ma convergenti verso un discorso di potenziamento dello spirito comunitario che, detto in maniera molto semplice, e' il discorso della crescita insieme anche a piccoli passi. Ma insieme si può essere piu' forti".

Nel corso della presentazione, moderata dal giornalista Guido Pocobelli Ragosta, e' intervenuto il magistrato Raffaele Cantone: "Un libro interessante soprattutto per la traccia storica che da': l' idea di un altro modo di fare politica, a prescindere dai giudizi sulla vicenda specifica e sulla persona.

Cioe' di chi ha vissuto l' esperienza politica partendo dal basso, dal mondo dell' associazione facendo tutto un cursus honorum che invece adesso e' proprio assolutamente superato.

Adesso si puo' diventare direttamente una delle prime cariche dello Stato senza aver mai fatto scuola politica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA