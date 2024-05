Tour alla scoperta del mare, l'acqua, oro azzurro di Napoli

Sbarcare alla Stazione Marittima per tuffarsi subito in città: è l'itinerario quotidiano di migliaia di croceristi in arrivo a Napoli che in sedici pannelli disseminati sul loro percorso possono trovare consigli e spunti per costruirsi un tour culturale sul tema delle acque. Magari scoprendo la Balena di Taranto e la Foca di Posillipo, il mare della Gaiola, il LAPIS Museum- Museo dell'Acqua e il suo Decumano Sommerso, la fonte battesimale delle Catacombe di San Gennaro, la storia del 'pozzo dei pazzi' e tanti altri itinerari da raggiungere anche in tour con Bicycle House, dalla Galleria Principe al pontile di Bagnoli. Si chiama "Il mare e l'acqua l'oro azzurro di Napoli" il progetto partito da una convenzione siglata nel 2020 dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con il CNR IRISS, RETE Associazione per la collaborazione tra Porti e Città, il Centro interdipartimentale LUPT dell'Università Federico II e il Terminal Napoli. Nell'ambito di Maggio dei monumenti 2024, dedicato proprio alle acque di Napoli, è stato inaugurato l'allestimento dei pannelli che invitano anche tranite Qr-code a visitare siti culturali legati al tema e inclusi nel progetto universitario OBVIA- rete ExtraMann (in totale oltre 40): dal Musa Reggia di Portici e il Centro musei delle scienze naturali e fisiche, dall'Acquedotto del Serino all'Ipogeo dei Cristallini a Santa Luciella e tanti altri.

Prossimo appuntamento il 15 maggio, ore 11 presso il Lupt in Via Toledo 402, per la presentazione del volume dedicato al progetto e della ricerca 'La Costellazione dei pozzi' curata Lupt, LAN Laboratorio di Architettura Nomade, Cool City e Mann, con l'obiettivo di affiancare allo studio dei pozzi di Napoli visite e strumenti didattici. Relatori l'archeologo Paolo Giulierini ex direttore del Mann, Marina Albanese, Massimo Clemente, Elena Giovane di Girasole, Daniela Savy, Alexander Valentino.



