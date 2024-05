Revenge porn, finisce ai domiciliari dopo la denuncia della ex

Avrebbe prima filmato di nascosto momenti intimi con l'ex fidanzata e poi, una volta conclusa la relazione, avrebbe diffuso il video tra gli amici. Una vicenda già finita sotto i riflettori per un servizio della trasmissione "Le Iene" e per la quale ora un uomo di 37 anni di Gragnano è stato posto agli arresti domiciliari.

Ad eseguire l'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano. L'uomo è accusato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

Secondo le indagini, scattate dopo la denuncia sporta dalla vittima lo scorso 29 gennaio, il 39enne avrebbe inviato ad una serie di soggetti un video intimo della ex fidanzata, per poi chiedere di non diffonderlo e di cancellarlo a visione avvenuta.

Non solo: i carabinieri avrebbero appurato che un altro video, nel quale l'indagato sarebbe stato ripreso durante un rapporto sessuale con la donna, sarebbe stato girato ad altri soggetti.

Durante una perquisizione domiciliare, è stato appurato come presso l'abitazione dell'uomo vi fosse un sistema di telecamere occultate con le quali avrebbe potuto riprendere la sua fidanzata in atteggiamenti intimi.

Intervistata da "Le Iene" la vittima aveva anche dichiarato di avere pensato di togliersi la vita dopo aver visto diffuso ovunque il video che la ritraeva.



