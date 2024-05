Ok bilancio Air Campania, Acconcia confermato amministratore

Quattordici milioni di biglietti venduti, 40% in più rispetto all'anno precedente, e un utile di esercizio di quasi 840 mila euro: questi i numeri del bilancio 2023 di Air Campania, la società interamente partecipata dalla Regione Campania che gestisce il trasporto passeggeri su gomma, approvato oggi ad Avellino.

L'assemblea ha riconfermato Anthony Acconcia amministratore unico dell'azienda regionale di trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026.

"Pur in presenza di difficoltà endogene ed esogene rappresentate in particolare dal livello elevato dei prezzi di acquisto delle materie prime - ha sottolineato Acconcia - Air Campania ha registrato un utile di esercizio di 838.640 euro.

Questo risultato è il frutto di strategie oculate e di un impegno costante di tutto il personale di Air Campania nell'offrire servizi efficienti".

Gli introiti da titoli sono passati dai 10 milioni del 2022 ai 14 del 2023, con una domanda di mobilità che sulla media-lunga percorrenza ha recuperato e, in alcuni casi, superato i livelli del 2019 (pre-Covid), mentre resta ancora da colmare la distanza sul trasporto locale, conseguenza delle mutate abitudini degli utenti.

"Guardiamo al futuro - ha aggiunto l'amministratore unico di Air Campania - con rinnovato entusiasmo, consapevoli che bisogna continuare a lavorare per elevare ancora di più gli standard qualitativi. Grazie al sostegno della Regione Campania è stato possibile ringiovanire il capitale umano, procedendo allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso e all'indizione di un nuovo bando per autisti e amministrativi; rinnovare la flotta, oggi il nostro parco veicoli ha una età media di 9,4 anni, più bassa della media nazionale; investire nella digitalizzazione grazie al progetto di "Sistema Intelligente di Trasporto collettivo della Campania".

Nel corso dell'assemblea è stato nominato il nuovo collegio sindacale composto da: Francesco Tedesco, presidente, Michela Arianna Ciminera e Ottavio Barretta sindaci effettivi; Tommaso Rocco revisore legale.



