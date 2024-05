Giugliano, prima edizione del concorso "Istantanee della Festa"

Un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e tradizioni culturali: arriva a Giugliano il concorso fotografico "Istantanee della Festa - Sette giorni con Maria 2024", una competizione unica che cattura lo spirito e la devozione delle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace creata esportando a Giugliano il successo del format che da diciotto anni è un appuntamento fisso a Pagani per la festa della "Madonna delle Galline".

Organizzato dall'Associazione "Identità Scipia" e dall'Associazione Culturale "Ambress'..Am..press", con il patrocinio del Comitato Festa presieduto da don Luigi Pugliese, il contest si svolgerà nel contesto dei festeggiamenti civili e religiosi che caratterizzano una delle espressioni più significative e genuine della pietà popolare nel Sud Italia, riconosciuta anche dall'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC).

"Appena ho saputo di questa iniziativa l'ho patrocinata con entusiasmo, è nostro obiettivo dare un valore culturale ancora più forte alla festa e produrre una documentazione storica che possa restare a disposizione di tutti" ha spiegato don Luigi, rettore del Santuario.

"Il nostro obiettivo è ricostruire una identità cittadina, dare all'essere giuglianesi un significato antico che guardi al futuro riscoprendo la nostra storia e rendendolo condivisibile anche da chi non è nato in questo territorio ma qui ci vive," afferma Domenico Fontanella, presidente dell'Associazione "Identità Scipia". Gerardo Ferrajoli di "Ambress'..Am..press" aggiunge: "È un piacere esportare un format che ha avuto tanto successo a Pagani e in altre realtà contribuendo a creare una rete culturale intorno alle feste devozionali campane, sicuramente tra le le più sentite e partecipate del sud Italia"." Le foto selezionate saranno esposte durante le dirette di Tele Club Italia e utilizzate per una mostra fotografica l'anno prossimo, celebrando così la ricchezza culturale e spirituale di Giugliano.

Il concorso si divide in due sezioni. Social: aperta a tutti gli amanti della fotografia che possono inviare fino a tre foto via WhatsApp al numero +39 347 966 4178, indicando nome e cognome. Oltre a essere inviate su WhatsApp le foto devono essere anche condivise sui social network con gli hashtag #istantaneedellafesta e #7giorniconmaria2024 Il vincitore riceverà un premio in buoni spesa di 500 euro.

Under 14: dedicata ai giovani fotografi di età inferiore ai 14 anni, che possono inviare fino a tre foto via WhatsApp al numero +39 347 966 4178, specificando nome, cognome ed età.

Oltre a essere inviate su WhatsApp le foto devono essere anche condivise sui social network con gli hashtag #istantaneedellafesta e #7giorniconmaria2024. Il primo classificato otterrà un buono per l'acquisto di libri del valore di 100 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA