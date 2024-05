Allaccio abusivo a rete, per 4 anni non paga corrente elettrica

Grazie ad un allaccio abusivo alla rete, dal 2019 non ha mai pagato la fornitura di corrente elettrica. E' quanto i carabinieri della stazione di Qualiano hanno scoperto in via Ripuaria, stradone diretto al litorale di Giugliano in Campania dove hanno arrestato il titolare di un ristorante per eventi, un 55enne già noto alle forze dell'ordine.

Secondo quanto documentato dai militari e dal personale tecnico dell'Enel, il locale era collegato direttamente alla montante di erogazione dell'energia elettrica. In questo modo il contatore, presente, era bypassato e la rilevazione dei consumi era totalmente falsata. Il danno stimato si attesta su circa 92mila euro, per un furto che si è protratto per quasi 4 anni.

Il 55enne risponderà proprio di furto di energia elettrica ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA