Servizio regolare per la linea 1 della metropolitana, solo corse dirette alla funicolare centrale, servizio sospeso, dopo l'ultima corsa in fascia di garanzia delle ore 9.20, alla funicolare di Montesanto. Regolare la funicolare di Mergellina. Ridotto il servizio di bus e tram.

Questa la situazione a Napoli del trasporto pubblico in relazione allo sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb.



