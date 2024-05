Moka gigante nel Maschio Angioino per celebrare festa del caffè

E' stata portata nel Maschio Angioino di Napoli la caffettiera alta due metri simbolo della manifestazione 'Nu bbellu ccafè', in programma a partire da domani negli spazi del castello di piazza Municipio.

"Nella grande Moka, fatta realizzare dallo storico Caffè Gambrinus tra i partner dell' iniziativa, i visitatori potranno lasciare un'offerta che si trasformerà in altrettanti 'caffè sospesi' a disposizione, come ormai da tradizione, dei più bisognosi. Un gesto d'altruismo che - garantiscono simpaticamente i promotori - sarà di buon augurio".

L'ingresso della caffettiera gigante ha attirato l'attenzione dei numerosi turisti presenti all'ingresso del castello, pronto a celebrare la bevanda più famosa del mondo, napoletana d'adozione, per una ritualità che si vanta del sigillo Unesco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA