Post choc su Schlein,le scuse dell'autore: "fiducia mal riposta"

"A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse". Sono le scuse che fa, via social, il vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, alla segretaria del Pd, Elly Schlein oggetto - ieri - di un post su X nel quale erano messe una accanto all'altra l'immagine di un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal e quello della leader dem con la scritta "separate alla nascita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA