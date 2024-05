Musica, varietà e beneficenza in ricordo di Gabriella Fabbrocini

Martedì 7 maggio (ore 20.00) al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare si terrà una serata in ricordo della professoressa Gabriella Fabbrocini. Un evento che unirà varietà, musica e beneficenza con la conduzione di Mariasole Pollio, il coordinamento dall'autore Stefano Santucci e dell'avvocato Eugenio d'Andrea. In scaletta artisti come Ron, Peppe Iodice, LDA, Andrea Sannino, Francesco Cicchella e Vincenzo De Lucia. La serata, organizzata dalla Fondazione Fabbrocini (presieduta dal marito di Gabriella, Fabrizio Pallotta) servirà anche a raccogliere fondi che saranno destinati alla ricerca contro il carcinoma del pancreas e alla cura delle malattie dermatologiche.



