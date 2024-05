Operazione nostalgia,campioni dello sport italiano a Salerno

Campioni, gol, magie, spettacolo.

Questi gli elementi che da sempre contraddistinguono i raduni di "Operazione Nostalgia", il progetto di Andrea Bini che sbarca a giugno allo Stadio Arechi di Salerno per il suo primo appuntamento dell'estate 2024, con il patrocinio del Comune e la collaborazione all'organizzazione di Gabetti Sport. "Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud, in particolare nella città di Salerno alla quale sono particolarmente legato", ha spiegato il founder.

In occasione del raduno campano Operazione Nostalgia festeggerà i dieci anni di attività: un compleanno speciale, una torta con dieci candeline da spegnere insieme con i campioni di una volta.

Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, ma anche Aldair, Ernesto Chevanton, Gigi Di Biagio, Antonio Di Natale, Nicola Ventola. Non mancheranno di certo i campioni che conoscono bene la città di Salerno: in campo ci saranno anche Luca Fusco - oggi allenatore della Salernitana Under 17 -, così come gli 'indimenticabili' granata Antonio Chimenti, David Di Michele e Arturo Di Napoli, simboli del calcio in città.

Operazione Nostalgia porterà in città 36 campioni che ritorneranno in campo in una partita che vi riporterà indietro nel tempo. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 18:00, mentre il riscaldamento inizierà alle 19:15. Fischio di inizio alle ore 20:00. Ci sarà anche un fan village che sarà allestito all'esterno dello stadio a partire dalle 10:30.

Intrattenimento, giochi, musica e cibo: il raduno di Operazione Nostalgia non sarà soltanto una partita ma - secondo i promotori - una vera e propria giornata di festa.

"Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto, una nuova collaborazione che rafforza il binomio sport e real estate, - rimarca Roberto Busso, amministratore delegato del Gruppo Gabetti - Un accordo che ha visto il team di Gabetti Sport supportare Operazione Nostalgia nella preparazione e nella gestione di uno degli eventi sportivi più attesi dell'estate 2024. Il Gruppo Gabetti è da sempre vicino al mondo dello sport, non solo attraverso servizi studiati ad hoc per questo importante settore, ma anche grazie a partnership e sponsorizzazioni in ambito calcistico, sciistico, ciclistico e nel basket".

"Siamo molto felici - spiega il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - di ospitare l'evento "Operazione Nostalgia" con i campioni del calcio italiano. Sono certo che vivremo tutti una serata indimenticabili grazie a questo progetto nato da un'idea di Andrea Bini e all'organizzazione di Gabetti Sport. Ormai Salerno è diventata una attrattiva per eventi culturali, musicali e sportivi. A livello turistico la nostra città piace sempre più. E lo testimonia, tra le altre cose, il fatto che tutte le grandi compagnie di navigazione, hanno scelto Salerno come destinazione top nei loro itinerari mediterranei. Inoltre, riscontriamo un grande interesse nelle tante fiere dove siamo presenti per promuovere la destinazione Salerno nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. Un'ulteriore spinta alla promozione del nostro territorio sarà data dal decollo definitivo dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, che da luglio entrerà pienamente in funzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA