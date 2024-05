Notte di scontri a colpi di sassi e mazze a Mondragone

Notte di guerriglia urbana a Mondragone, nel Casertano, dovec'è stato uno scontro tra cittadini bulgari a colpi di sassi, mazze ed assi di legno. Lo denuncia il deputato di Alleanza Verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il video degli su Fb. "Una scena folle.

Sindaco e Prefetto istituiscano un tavolo per la sicurezza", il suo commento.

Secondo quanto si legge in una nota del parlamentare, "è stata una notte di follia quella appena trascorsa a Mondragone.

Tra viale Margherita e via Savona, nel pieno centro urbano ed a due passi dal mare, è avvenuto uno scontro violento all'interno della comunità bulgara". Non son ben chiari i motivi che hanno scatenato la rissa ma, da come si vede dalle immagini registrate dai residenti che alcuni hanno inviato a Borrelli, si è trattato di scontri a colpi di mazze, travi e sassi. Tutto ciò, con decine di persone in strada.

"Una scena terribile - commenta Borrelli - che dà riprova di quanto la violenza e la follia ormai siano all'ordine del giorno e di come le strade del nostro territorio siano off-limits per i cittadini perbene. Seguiremo l'evolversi delle indagini per verificare che le persone coinvolte negli scontri vengano identificate e denunciate. Chiediamo al sindaco di Mondragone e al prefetto di Caserta di intervenire istituendo un tavolo per la pubblica sicurezza. Episodi come questo non sono minimamente accettabili per questo porteremo l'accaduto all'attenzione del Ministro dell'Interno dato che aveva promesso più agenti in strada".



