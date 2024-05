'Notte Campioni', antipasto di professionismo per Mouhiidine

Azziz Abbes Mouhiidine è la grande speranza azzurra per il torneo di pugilato per l'Olimpiade di Parigi. Intanto però per il peso massimo campano che, nel frattempo ha anche cambiato fidanzata rimanendo comunque in ambito pugilistico (dalla collega di nazionale Carlotta Paoletti, alla quale fece anche una proposta di matrimonio, è passato a Federica Lombardo, argento ai campionati italiani Youth 2023), domani a Madrid c'è un antipasto di professionismo, attività alla quale si dedicherà dopo i Giochi.

Mouhiidine fa infatti parte del cartellone della riunione della 'Iba Champions Night' (evento promosso dalla Federazione Internazionale che gestiva il pugilato olimpico e che ora promuove una sorta di semiprofessionismo anche con sostanziosi premi in denaro) in cui combatterà senza canottiera affrontando sulla distanza delle sei riprese il kosovaro naturalizzato svizzero Uke Smajli. L'incontro, è stato precisato dall'ente organizzatore, "verrà giudicato con le regole del pugilato professionistico".

"Tutti connessi per il grande show, ne vedrete delle belle - le parole di Mouhiidine in un videomessaggio postato sui social -: Smajli, verrò a darti una lezione". Il pronostico pende dalla parte dell'azzurro, due volte argento ai Mondiali Elite, in entrambi i casi con verdetti discutibili sui quali però il vicecampione iridato non ha mai voluto fare polemiche, sperando che non succeda anche a Parigi.

Da sottolineare che a Madrid salirà sul ring anche uno degli avversari più temibili per Mouhiidine in chiave Olimpiadi: è lo spagnolo Enmanuel Reyes Pla che se la vedrà l'uzbeko Abdullaev Shohjahon.



