Marchesa, vintage e arti decorative al J Beach Ferrari

Marchesa va al mare, la costa Sud si risveglia a suon di musica, in vetrina vintage e artigianato.

Per la prima volta il brand ed evento ideato da Francesca Matera e Adriana Sannini che unisce design e arti decorative, si fa in tre e sposa una delle location più attrattive del momento: per la prima volta l'esposizione è sul mare.

Domenica 5 maggio e il week end successivo (11 e 12) la creatività, tipica di questo appuntamento ormai consolidato in città, farà del J Beach Ferrari il suo playground. Da una parte il vintage, dall'altra la ricercatezza di un luogo che con il suo concept ha risvegliato quella parte di litorale che ha ripreso a vibrare con Marina di Arechi.

Dalle 12 alle 24, la struttura balneare farà da sfondo a Marchesa e si presenterà con tutte le sue novità ai curiosi che ancora non la conoscono in questa apertura ufficiale di stagione. Un open day con i suoi oltre 1000 metri quadrati di spazio che si renderanno disponibili all'esposizione di tutto ciò che è bello, che piace, incuriosisce, scatena l'effetto wow.

Tanti gli espositori che si alterneranno nel corso delle tre giornate, capaci, come nella radice di Marchesa, di unire un pubblico trasversale: famiglie, ragazzi, appassionati, giovani e meno giovani. Per loro anche ristorante (firmato Adelì), street food di pregio, bar targato Barabocchio e mini club con gli animatori di Movida in tour dai 4 ai 14 anni.

Alle 15 di domenica prossima scatterà l'ora di un live super esclusivo, quello degli Ammuin Orchestra, sound un po' Londra un po' Campania. Un'anteprima a Salerno per chi ancora non ha avuto il privilegio di ascoltare il loro sound speciale che li elegge a pieno titolo tra i maestri della parlesia, l'antico gergo della posteggia.

A seguire suonano i dj più amati da Marchesa: Dom Greek (Caffè delle cinque), Alessandro Riviello e Luca Perfetti (Diagonal), dj Lance e il pioniere dell' house Ivo Toscano.

Nel week end successivo un Marchesa più grande e articolato, sempre sea front, sempre vista Capri.



