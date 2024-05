La Federico II festeggia gli 800 anni anche con lo sport

Per le celebrazioni degli 800 anni l'Università Federico II ha in calendario anche tanto sport. Al via domani i primi tornei sportivi federiciani che vedranno scendere in campo 64 squadre formate da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di tutti i 26 Dipartimenti dell'Università laica più antica del mondo. Quattro le discipline: calcio a 5, pallavolo femminile, doppio misto di tennis, staffetta mista 4x100.

Il calendario delle competizioni sportive è molto fitto e vedrà impegnate nelle sfide, durante il mese di maggio, 25 squadre di calcio, 12 di pallavolo, 16 di tennis e 11 per la staffetta. I team sono composti principalmente da studenti (327), dottorandi (16), ricercatori (8), docenti (9) e atleti del personale tecnico-amministrativo (3). Ad apire le competizioni sarà la pallavolo. L'appuntamento è agli impianti sportivi di via Campegna, sede del CUS Napoli, partner dell'organizzazione e promotore istituzionale, e sotto l'egida del Comitato regionale Coni Campania. A seguire, lunedì 6 maggio, spazio al calcio a 5 con il torneo dedicato alla memoria di Fabio Buoninsegni, studente dell'Ateneo e promettente arbitro della sezione regionale dell'AIA recentemente scomparso. L'AIA, grazie al coordinatore regionale Fabio Maresca, parteciperà mettendo a disposizione gli arbitri per tutte le gare di calcio.

Nei giorni successivi sarà poi la volte del tennis e della staffetta.

Tutte le premiazioni si svolgeranno nel corso della 'Giornata dello studente federiciano' che si terrà il 3 giugno nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo. "L'idea di partecipare alla festa dell'Ateneo con tornei sportivi è stata accolta da tutta la comunità federiciana e abbiamo registrato la partecipazione di oltre 470 atleti - dice Guido Iaccarino, delegato allo Sport della Federico II -. L'iniziativa ha coagulato gli sforzi delle molte anime dell'Ateneo e il Coni regionale l'ha inserita nell'elenco delle attività di avvicinamento a 'Napoli capitale dello sport 2026'. Speriamo sia l'avvio di una nuova epoca in cui lo sport universitario abbia finalmente un ruolo comprimario nella formazione degli studenti federiciani".



