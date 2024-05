Ischia e Procida, controlli dei Carabinieri sulle isole

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno messo in atto negli ultimi giorni un ampio dispositivo di controlli anche sulla vicina isola di Procida e che ha riguardato i luoghi della movida, già affollati di turisti e residenti.

Sull'isola verde gli uomini dell'Arma hanno denunciato per guida sotto influenza dell'alcol un 44enne di Caserta, fermato in strada mentre guidava la sua auto con un tasso alcolemico vicino ai 3 g/l; la patente gli è stata ritirata mentre l'auto è finita sotto custodia.

Molti sono stati i giovani sorpresi con piccole dosi di stupefacenti: sono 6 in totale quelli sanzionati amministrativamente per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura.

A Forio invece sono state elevate sanzioni per il titolare di un bar nel quale risultano rilevate violazioni alle indicazioni del manuale HACCP.

Un 25enne di Procida dovrà rispondere invece di esercizio abusivo di una professione: si era dichiarato titolare di un B&B ma non aveva mai ottenuto alcuna licenza per condurre tale genere di attività.

Secondo quanto ricostruito dai militari l'affittacamere era attivo dal 2022 coì che Il giovane imprenditore è stato denunciato.



