Ischia, controlli della Finanza per movida e lavoro in nero

Nel corso dei recenti ponti primaverili la Guardia Di Finanza di Ischia ha presidiato le zone portuali e i luoghi della movida notturna, visti i considerevoli afflussi di turisti. Complessivamente le fiamme gialle hanno sottoposto a controlli oltre 100 persone di cui una è stata trovata in possesso di un panetto di hashish di 100 grammi ed è stata quindi denunciata a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Altre cinque persone sono state segnalate amministrativamente al prefetto di Napoli per il possesso di modica quantità di marijuana.

Accertate inoltre oltre 20 mancate emissioni di scontrino fiscale nei sei comuni Isolani mentre sono ben 5 lavoratori irregolari trovati al lavoro in un ristorante dell'isola nel corso del servizio serale.

I controlli della Guardia di Finanza isolana proseguiranno nel corso dell'intera estate



Riproduzione riservata © Copyright ANSA