Frassinetti,presto tavolo con ministeri su educazione alimentare

Affrontando il tema dell'educazione alimentare, oggi ad Ercolano, la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti ha detto: "Noi l'abbiamo inserita nelle linee guida dell' Educazione Civica perchè mentre una volta non si parlava assolutamente di educazione alimentare, adesso è diventato importante perché si è capito che dall'educazione alimentare ci sono tante conseguenze anche sulla crescita, sulla salute vostra e del vostro futuro" ha detto rivolgendosi agli alunni delle scuole "La valorizzazione dei nostri prodotti è importantissima anche nelle mense: vi è una certa coerenza tra mense scolastiche e i discorsi sull'educazione alimentare. Bisogna cercare sempre di rendere le mense più legate ai prodotti autentici. E quindi noi stiamo lavorando molto sull'educazione alimentare anche con altri ministeri. Ci sarà un tavolo insieme al Ministero della Salute e in questa materia ci sono tanti ministeri che convergono: il ministero dell'Istruzione, dell'Agricoltura che è molto attivo su questa difesa dei nostri prodotti, il ministero dello Sport perché lo sport e l'educazione alimentare hanno una forte connessione. E quindi, direi che questo raccordo che abbiamo come Governo su questa tematica così centrale, darà importanti frutti".

Frassinetti ha poi concluso soffermandosi sull'insegnamento dell'Educazione Civica: "Credo che parlare con i nostri giovani di queste questioni importanti sia davvero una svolta e una discontinuità. E' importante la didattica, le materie tradizionali. Ma l'educazione civica è sempre più importante e deve avere la capacità di sintesi di saper coniugare gli elementi costituenti del nostro Stato come la Costituzione e tutto ciò che ne discende, dalle questioni più pratiche che riguardano l'ambiente, la salvaguardia di tutti gli esseri viventi e soprattutto il rispetto che è uno dei concetti fondamentali che bisognerebbe, con l'educazione civica, veicolare. E nel rispetto dell'ambiente c'è anche il rispetto per il proprio corpo e il cibo che noi assumiamo e le scelte che facciamo a tavola fanno parte di questo rispetto. E non è solo una scelta individuale ma una scelta che riguarda tutta la nostra nazione e quindi per questo va coltivata e trasmessa di generazione in generazione".



