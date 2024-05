Frassinetti, "Avanti chi si impegna non chi è più ricco"

"La scuola deve essere un ascensore sociale. Vuol dire che tutti partono allo stesso livello: i più bravi vanno avanti, non i più ricchi. Questo è nel nostro dna". Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti all'evento con le scuole 'A scuola di alimentazione' in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli). "Noi dobbiamo portare avanti chi si impegna e chi ha talento e non chi ha il portafoglio della famiglia dietro che dà l'opportunità di fare, magari, esperienze all'estero o ripetizioni private costose. La scuola deve essere un servizio che aiuta tutti ad avere le stesse possibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA