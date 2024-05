Confindustria, 'il Sannio è resiliente'

"L'economia provinciale di Benevento appare resiliente. Con circa 4,9 miliardi di euro il Pil registra il valore più alto degli ultimi dieci anni, un segnale lento ma costante che mette in luce la capacità di reazione del territorio". E' quanto emerge dal focus sulla congiuntura economica della Provincia di Benevento presentato in Confindustria a Benevento.

Un segnale particolarmente interessante - secondo quanto esposto - arriva dal settore delle costruzioni che con il 7,4% supera il dato campano (6,3%), quello del Mezzogiorno (6,3) e quello italiano (5,4%).

Altro dato interessante è che nel 2023 sono 91mila gli occupati in provincia di Benevento con un incremento di duemila unità in un solo anno e di ben diecimila unità negli ultimi due anni. Si tratta - è stato evidenziato - del numero di occupati più elevato in valori assoluti nell'ultimo decennio e del balzo in avanti più cospicuo mai registrato prima.

Sul fronte del credito nel Sannio la quantità di denaro impiegata è pari alla metà di quella depositata, da cui scaturisce che il 50% del denaro depositato a Benevento viene investito altrove.



