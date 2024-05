Anziano aggredito davanti al bar, giovane tedesco in carcere

E' stato convalidato l'arresto del 25enne tedesco che il 1 maggio ha aggredito, a Napoli, un 91enne davanti al bar gestito dal figlio.

I familiari dell'anziano, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, hanno raccontato che prima della violenta aggressione, la vittima aveva offerto al giovane tedesco da mangiare invitandolo poi con gentilezza ad allontanarsi dai tavolini occupati dai clienti. Poi, la violenta reazione con la spinta e la successiva caduta a terra dell'anziano.

Il giovane tedesco, che è stato arrestato dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti, è accusato di lesioni gravissime ed è stato condotto in carcere.



