A24 prende i diritti americani di Parthenope di Sorrentino

A24 ha acquisito i diritti per il Nord America di Parthenope, il nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in concorso per la Palma d'oro al 77/o Festival di Cannes (14-25 maggio). Lo anticipa Deadline dando notizia dell'acquisizione da parte della A24, la casa di produzione e distribuzione americana, nel cui catalogo ci sono successi come La zona di interesse, Past Lives, After Sun e il recente Civil War.

Parthenope - scritto e diretto da Paolo Sorrentino - è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Al momento non è ancora stata resa nota la distribuzione in Italia; Fremantle cura le vendite internazionali.

Il film segue Partenope, nata nel mare di Napoli nel 1950, che cerca la felicità durante le lunghe estati della sua giovinezza, innamorandosi della sua città natale e dei suoi numerosi personaggi memorabili. Sorrentino ha girato la coproduzione italo-francese tra Napoli e Capri. Nel cast Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA