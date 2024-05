Lavoro: Ruotolo (Pd), due morti in poche ore, numeri da strage

"Piangiamo anche oggi due operai morti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, in due diversi cantieri edili. Questa volta nel napoletano, a Lettere e a Casalnuovi". Lo dichiara Sandro Ruotolo, componente della segreteria del Partito Democratico. "Siamo davanti a una strage - aggiunge - che assume sempre più le dimensioni di una guerra.

Le imprese devono capire che la sicurezza è un investimento e non un costo. Così come dovrebbe far riflettere l'età degli operai morti, uno di 57 e l'altro di 60 anni: a quell'età stare su un ponteggio non è da paese civile. Siamo davanti a un lavoro gravoso ed usurante che non può essere trattato come un lavoro di ufficio. Da mesi chiediamo al governo una svolta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che passa attraverso una legislazione sicuramente più severa, un incremento degli ispettori ma soprattutto una lotta senza quartiere al lavoro precario e nero. Oggi sui cantieri chi è precario muore il doppio rispetto a chi ha un contratto stabile. Questo è lo scandalo a cui bisogna rimediare", conclude Sandro Ruotolo, della segreteria del Partito Democratico.



