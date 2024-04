Reliquia di Sant'Antonio da Padova a San Sebastiano al Vesuvio

Grande attesa nel santuario di San Sebastiano martire, a San Sebastiano al Vesuvio, per l'arrivo della reliquia di Sant'Antonio da Padova che sarà ospitata per tre giorni, da lunedì 13 a mercoledì 15 maggio. In questo periodo il santuario vesuviano, guidato da don Enzo Cozzolino, resterà aperto giorno e notte, senza soluzione di continuità, per accogliere i tanti fedeli. L'accoglienza della reliquia è prevista il 13 maggio alle 18.30. L'indomani prima messa alle 8.30, poi confessioni fino alle 12 e Angelus; altre messe saranno celebrate alle 17, alle 18 e alle 19. Stesso programma l'indomani, con la messa delle 19 celebrata come ringraziamento per i volontari del santuario e le forze dell'ordine. Dopo la celebrazione, la reliquia ripartirà per Padova. Tutti i giorni sarà amministrato il sacramento della confessione dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.



