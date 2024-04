Vannacci a Napoli, l'appuntamento giovedì 2 sul lungomare

Roberto Vannacci, il generale candidato nelle liste della Lega alle prossime Europee, sarà a Napoli giovedì 2 maggio per presentare il libro che gli ha dato la notorietà e che è diventato in breve un caso editoriale.

L'appuntamento con Vannacci è fissato per le 17 al teatro di "arte Vesuvio" sul lungomare di Napoli.

L'annuncio arriva da Luigi Mercogliano, presidente dell'associazione" Mondo al contrario", che trae il suo nome dall'omonimo libro scritto dal militare, da mesi in testa alle graduatorie dei libri più venduti.

Con l'autore interverranno lo stesso Mercogliano, il giornalista Sergio Angrisano, il vicepresidente dell'associazione Giovanni Papa, lo scrittore Massimo Scalfati.

Sebbene l'appuntamento fosse stato già fissato da tempo e abbia come oggetto la presentazione del suo libro, per Vannacci si tratta di fatto della prima uscita elettorale all'indomani della presentazione delle liste il cui termine scade il primo maggio.





