Sangiuliano, a Napoli 81.864 visitatori per mostra su Tolkien

La mostra "Tolkien. Uomo, Professore, Autore", inaugurata il 16 marzo scorso a Napoli, a Palazzo Reale, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e promossa dal MiC in collaborazione con l'Università di Oxford, sta facendo registrare "numeri eccezionali".

In appena sei settimane, dal 16 marzo al 28 aprile incluso, secondo quanto si legge in una nota del MiC, "sono 81.864 le persone che hanno visitato l'esposizione. Il dato supera l'ottimo risultato della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dove la mostra ha ottenuto 80.266 ingressi".

"Lo straordinario successo che sta conoscendo la mostra di Tolkien a Napoli attesta il seguito e la popolarità di un autore di grande rilievo per la letteratura del Novecento. Grazie al nostro lavoro, il pubblico può conoscere aspetti meno noti della vita e delle opere di Tolkien, cogliendone i valori che sono alla base della sua opera: solidarietà, amicizia e la salvaguardia dell'umano", ha commentato il ministro Sangiuliano.





