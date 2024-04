Eav, ultimati i lavori alla stazione di Boscotrecase

Sono stati completati in questi giorni gli interventi di ripristino delle facciate della stazione Eav di Boscotrecase.

La stazione, ricorda una nota dell'Ente Autonomo Volturno, fu inaugurata nel 2009 con l'attivazione della variante del tracciato della linea. "Fino a qualche giorno fa erano evidenti segni di degrado delle facciate legate all'usura dei materiali ma oggi è possibile rivedere come nuovo il rosso pompeiano di tutte le facciate come quando furono realizzate", si sottolinea.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA