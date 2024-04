Autonomia: sit-in a Napoli contro ddl Calderoli 'cancella art.3'

Sit-in di protesta oggi a Napoli dove il Coordinamento per la democrazia costituzionale nel giorno in cui la riforma sull'autonomia differenziata arriva alla Camera, ha chiamato in piazza decine di cittadini, politici e sindacalisti per chiedere di fermare ''Lo spacca Italia" come ribattezzato il Ddl Calderoli.

I manifestanti, giunti con cartelli e striscioni davanti alla Prefettura, hanno letto in coro l'articolo 3 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale, articolo che, secondo i manifestanti, sarebbe di fatto cancellato dalla riforma che allargherebbe il divario socio economico tra Sud e Nord del Paese.



