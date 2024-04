Spari nella notte nel Salernitano, ferito un 27enne

Paura nella notte a Scafati (Salerno) dove un 27enne è stato colpito di striscio alla gamba destra da alcuni colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto tra Corso Nazionale e via Casa Panariello. Il giovane, noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale, è stato medicato in ospedale. Ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.



