Procida, la Corricella sulla copertina di Lonely Planet

Una bellissima foto della Marina Corricella, il suggestivo e policromo borgo dei pescatori dell'isola di Procida, è sulla copertina della guida Lonely Planet nella edizione dedicata al Sud Italia appena pubblicata.

L'immagine dall'alto dell'anfiteatro di case dipinte di mille colori che si affaccia sul Tirreno è stata scelta dai curatori della guida tustistica più famosa del mondo per rappresentare esaustivamente "Il sud essenziale e sbiancato dal sole dell'Italia è il paese nella sua forma più antica, piena di sentimento e sensuale. Quaggiù le rovine sono più antiche, i pranzi più lunghi, i paesaggi più selvaggi e intensi".

La copertina di Lonely Planet arriva pochi giorni dopo l'annuncio che, sempre la Corricella, è stata scelta dalla Accademia Europea del Cinema presieduta da Juliette Binoche, tra gli otto nuovi "Tesori della cultura cinematografica europea", luoghi simbolici per il cinema del nostro continente e da preservare per le generazioni a venire



