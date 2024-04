Ondaperpetua, inaugurata la mostra di Ugo Levita

Inaugurata nella Casina dei Mosaici al Parco sul Mare di Villa Favorita a Ercolano (Napoli) la mostra 'Ondaperpetua' di Ugo Levita, artista di origini napoletane che oggi vive in Umbria. La mostra di dipinti, promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane (patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Ercolano con la curatela di Ferdinando Creta) si inserisce nel programma di valorizzazione delle Ville Vesuviane. In esposizione quadri, olio su tela, che richiamano motivi caratteristici della città di Napoli: le maschere di Pulcinella, il volto di Totò, il mare, il Vesuvio e il Miglio d'Oro con le dimore del Settecento.

Tra i quadri ve ne è uno in particolare che spicca per il significato profondo, di inedite dimensioni: 'La danza dei pianeti sulle acque del Miglio d'Oro' che, come racconta Ugo Levita, è "un'onda eterna che accoglie l'immensità leggendaria e mitologica del Golfo di Napoli , che pian piano si rigenera dai fiumi e dalle sorgenti della terraferma per unirsi al mare e che racconta, raccoglie e sancisce il rapporto con le acque, il Vesuvio e i suoi abitanti, che ci riporta al tempo circolare dove ogni sentiero è una metafora che ripercorre il viaggio dell'esistenza, il legame che tiene insieme una terra bagnata dal mare ma sospesa sul fuoco". Il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda: "Come Fondazione siamo molto impegnati a valorizzare il Parco sul Mare di Villa Favorita. Tante sono le iniziative di natura culturale che intendiamo promuovere e valorizzare all'interno di questo straordinario Parco e oggi siamo molto felici di inaugurare questa lunga rassegna di iniziative con la splendida mostra di Ugo Levita". La mostra sarà visitabile fino al 26 maggio 2024. (ANSA)

