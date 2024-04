Incendio in appartamento a Napoli, intossicati due fratelli

Ieri sera i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti in via Emilio Scaglione a Napoli per un incendio in un'abitazione al primo piano del civico 504. Le fiamme hanno distrutto la camera da letto e annerito le pareti del resto dell'appartamento, occupato da due fratelli di 58 e 56 anni. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco ed è di origine verosimilmente accidentale.

I due occupanti lievemente intossicati sono stati soccorsi dal 118. La palazzina non ha subito altri danni.



