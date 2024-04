Aquilotti del basket in campo, successo per manifestazione

Successo di partecipazione e di pubblico: è il bilancio degli organizzatori del primo torneo di pallacanestro "Bosco…Reale e due canestri", manifestazione svoltasi al Palazzetto dello sport e riservato alla categoria Aquilotti per i nati nel 2013-2014. Otto le squadre partecipanti: Apb Boscoreale, Kioko Caserta, Ab Cesinali (Avellino), la squadra pugliese di Olimpia Gioia (Bari), Bts/Nps Stabia, Olimpia Agropoli, Hippo Salerno, Meomartini Benevento.

Motto della manifestazione e' 'Chi partecipa vince sempre'.

Gennaro Auricchio, responsabile Minibasket della pallacanestro Boscoreale ed organizzatore della manifestazione, spiega: "vorrei esprimere grande soddisfazione, per l'ottima riuscita e per la grande partecipazione di genitori e piccoli atleti che si sono cimentati in una sana competizione sportiva all'insegna del puro divertimento. L'importanza che ha avuto questo appuntamento dovrà essere da incentivo per tutte quelle realtà che hanno a cuore il basket a a Boscoreale e la felicità dei ragazzi.

Ringrazio la società, gli atleti, allenatori ed accompagnatori per l'impegno dimostrato, che pur divertendosi hanno manifestato un livello sportivo alto. La numerosa partecipazione di pubblico al palazzetto durante la fase preliminare ed alle finali, la splendida partecipazione delle società hanno fatto si che si creasse una cornice ideale per lasciare agli atleti, soprattutto quella proveniente da fuori regione un ottimo ricordo del nostro territorio".

Auricchio aggiunge: "Siamo riusciti a realizzare un evento così ben riuscito , grazie al contributo dei nostri ex atleti, al ristorante l'Oasi di Boscotrecase che ci ha fornito le pettorine ai ragazzi come ringraziamento per il loro impegno, quanti hanno collaborato e condiviso questa fantastica esperienza, dirigenti, accompagnatori e genitori. Un ringraziamento per il patrocinio al Comune di Boscoreale ed un grazie ai nostri piccoli arbitri. Tutti quanti insieme siamo riusciti a realizzare una tre giorni che è stata per i 100 ragazzi momento di felicità e divertimento".



