Terra fuochi, volontari di Acerra scoprono l'ennesima discarica

I volontari antiroghi di Acerra (Napoli), fanno fermare i lavori per la realizzazione di un opificio nell'area Asi cittadina, dopo aver scoperto che dal suolo spuntavano rifiuti speciali coperti da uno strato di terra. La denuncia degli ambientalisti ha fatto scattare i controlli da parte di carabinieri e vigili urbani, che hanno sottoposto l'intera area a sequestro in attesa di ulteriori controlli. "Stamattina - spiega Alessandro Cannavacciuolo, uno dei volontari - siamo stati costretti ad intervenire perché abbiamo notato che gli scavi precedentemente effettuati stavano per essere riempiti di cemento armato. Questo significava coprire i rifiuti emersi, ossia guaine bituminose, scarti di demolizione, di pezzame, e anche fanghi di depurazione". I volontari ora invocano lo "stato di emergenza ambientale". "Il nostro territorio va immediatamente bonificato - conclude Cannavacciuolo - questo ennesimo ritrovamento di rifiuti interrati è la dimostrazione che il disastro ambientale ad Acerra è ancora in atto. Intervenga lo Stato e dichiari lo stato di emergenza".



