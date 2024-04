C'è la firma, Benevento avrà un campo da golf con 18 buche

La città di Benevento avrà un campo da golf. Il sindaco, Clemente Mastella, e l'amministratore di Antum Immobiliare spa, Flavian Basile, hanno firmato a Palazzo Mosti l'accordo di programma per la realizzazione di un campo da golf con annesso complesso sportivo-turistico di interesse pubblico e sociale. La sottoscrizione è avvenuta a seguito della dichiarazione di coerenza al Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale).

L'accordo prevede la realizzazione dell'impianto entro il termine di 48 mesi dalla pubblicazione del documento sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. "Con la firma dell'accordo di programma e il successivo voto, entro un mese, in Consiglio comunale entra nel vivo il progetto per avere nella città di Benevento uno dei campi da golf più grandi del Mezzogiorno. Con 18 buche, si tratterà di un impianto di rilievo internazionale. Siamo sicuri che il campo da golf avrà un notevole impatto sportivo e turistico, a beneficio della città e della sua economia", commenta Mastella.



