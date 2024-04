Serie A: Mariani arbitra Juve-Milan, Ferrieri Caputi per l'Inter

L'arbitro Mariani di Aprilia è stato designato per dirigere Juventus-Milan, match clou della 34/a giornata di serie A, in programma sabato alle 18 a Torino. La partita della festa scudetto dell'Inter, domenica alle 12.30 col Toro, sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, mentre Napoli-Roma, domenica alle 18, è stata affidata a Sozza di Seregno.

Tra le altre designazioni, l'anticipo di domani sera, Frosinone-Salernitana, sarà arbitrato da Fourneau di Roma, mentre Sacchi di Macerata sarà in campo domenica alle 15 per Bologna-Udinese. Sabaato alle 15 Lecce-Monza sarà diretta da Santoro di Messina e Lazio-Verona (20.45) da Massa di Imperia, Domenica alle 18 in campo Fabbri di Ravenna per Atalanta-Empoli e alle 20.45 per Fiorentina-Sassuolo arbitrerà Marcenaro di Genova. Infine, per il posticipo Genoa-Cagliari, lunedì alle 20.45, ci sarà Dionisi dell'Aquila.



