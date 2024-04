In extremis sindaco Casal di Principe ritira le dimissioni

Ha ritirato le sue dimissioni il sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale. Lo ha fatto nell'ultimo giorno utile per evitare il commissariamento dell'ente, al termine della seduta del Consiglio comunale che ha approvato il bilancio. Natale aveva rassegnato le dimissioni il 4 aprile scorso, per lanciare un segnale e un monito alla sua maggioranza affinché trovasse un candidato unitario in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno prossimi, in cui Natale non può ricandidarsi essendo al suo secondo e ultimo mandato da sindaco. Il candidato unitario, come sollecitato da Natale, non è stato comunque trovato, ma nel frattempo hanno deciso di candidarsi a sindaco importanti esponenti della maggioranza che sostiene Natale, ovvero l'assessore Antonio Natale e il vicesindaco e assessore all'istruzione Marisa Diana, cugina di Don Peppe Diana, che hanno scelto di "partire" senza trovare una sintesi interna allo schieramento, ormai irrealizzabile a poche giorni dalla presentazione di liste e candidature (8 maggio); una sintesi che il sindaco aveva chiesto proprio e soprattutto ai due esponenti. Nei mesi scorsi si era candidata un'altra consigliera di maggioranza, Lia Caterino.





