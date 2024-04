A Napoli l'evento finale del festival mediterraneo "Sea and You"

Le tre 'musiche sorelle' del Mediterraneo si ritrovano domani, 26 aprile, su un palco napoletano per salutare il festival "Sea and You"; dopo il debutto in Andalusia e il bis a Porto, alla Galleria Toledo dei Quartieri Spagnoli ci sarà l'epilogo del progetto ideato proprio dal direttore artistico e co-fondatore di Napulitanata, Mimmo Matania. Ispirandosi alla canzone "'O mare e tu" del cantautore Enzo Gragnaniello, che sarà ospite speciale, sul palco saliranno gli ensemble di flamenco spagnolo e fado portoghese, per poi lasciare spazio alla musica del Vesuvio. A condurre la serata lo showman Gianni Simioli.

"Mescolando il ritmo e la melodia alla coreutica e rendendo cristalline le relazioni con la saudade e il duende - rileva Matania - la canzone napoletana d'arte, il flamenco, il fado dimostrano di condividere un generoso orizzonte espressivo".

Organizzato da Napulitanata con Caja Granada Fundacíon e Ideal Fado, grazie al co-finanziamento dell'Unione Europea, con il patrocinio di Regione Campania, Comune, Napoli-Città della Musica e Comune di Maia, "Sea and You" annuncia la volontà di una seconda edizione inseguendo la sperimentazione tra canzone napoletana e le differenti arti creative. Nel live d di domani Napulitanata proporrà un excursus tra "Luna Nova" di Salvatore Di Giacomo e "Luna rossa" di Vincenzo De Crescenzo. Il maestro Renato Carosone sarà affidato al pianista Pasquale Cirillo e il totem "'O sole mio" brillerà in versione assai fragile rispetto agli standard. "Questa canzone-monumento - si sottolinea - è il finale del live perché è il climax del feeling che si è creato tra noi e il pubblico di tutto il mondo. Circa 50mila visitatori in appena sette anni di esistenza di Napulitanata, l'unica sala a Napoli che propone stabilmente concerti di canzone d'arte partenopea". In questo speciale concerto-epilogo, sarà registrato un cd "Sea and You" che raccoglie le esibizioni dei tre repertori.



