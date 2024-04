Trasporti, arriva il catamarano green nel golfo di Napoli

È stato presentato al molo Beverello, a Napoli, il nuovo Giove Jet, l'aliscafo della Alilauro ristrutturato e riconvertito con nuovi sistemi di propulsione che ne riducono rumorosità ed emissioni.

Il Giove, costruito nel 1985 nei cantieri "Marinteknik Verkstadts AB" di Oregrund, in Svezia è stato uno dei primi catamarani a collegare le isole del golfo di Napoli ed è stato sottoposto ad un profondo intervento di refitting condotto nei cantieri napoletani Marintecnica; monta una moderna propulsione Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) IMO III, che garantisce manovrabilità e prestazioni avanzate oltre che alti livelli di comfort a bordo ma soprattutto una riduzione consistente dell'impatto ambientale.

La compagnia infatti prevede per questo mezzo una riduzione di oltre un milione di chilogrammi di emissioni di anidride carbonica all'anno, calcolati su un utilizzo medio di duemila ore annue con un abbattimento di consumi ed emissioni del 30% in confronto alla vecchia motorizzazione ed una riduzione di rumorosità e vibrazioni per una percentuale compresa tra il 30 e il 40%. Un sistema di trattamento dei gas di scarico e di abbattimento delle emissioni contribuisce a una ulteriore riduzione del 75% dei livelli di NOx (la somma del monossido di azoto e del biossido di azoto) ed i nuovi motori possono già utilizzare combustibile ecologico HVO, con ulteriore riduzione delle emissioni.

Alla cerimonia di stamattina erano presenti tra gli altri l'europarlamentare Giosi Ferrandino, membro della Commissione Trasporti del Parlamento europeo, il Commissario alla Ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini; l'amministratore della Snav, Giuseppe Langella; e Andrea Piccione, direttore commerciale Volvo Penta Italia.

"La mobilità marittima green per le isole del golfo rappresenta una grande opportunità" ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi partecipando alla presentazione "e l'investimento dell'Alilauro va nella direzione della Napoli che vogliamo. Favoriremo queste genere di iniziative: insieme all'Autorità Portuale spingeremo per l'elettrificazione delle banchine così come investiremo per la mobilità terrestre cittadina ecologica; la strada è tracciata e porta alla autonomia anche per la produzione di energia e lavoreremo per incentivare in tal senso cittadini ed imprese alla creazione delle comunità energetiche rinnovabili".

"Ancora una volta abbiamo voluto anticipare i tempi investendo nella sostenibilità ambientale. - sottolinea Salvatore Lauro, presidente del gruppo Lauro - Il mondo dei trasporti ha il dovere di accelerare i processi di transizione guardando con fiducia al futuro, riducendo emissioni e impatto e migliorando, al contempo, il comfort dei viaggiatori".



